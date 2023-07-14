Белый дом простил долги по студенческим кредитам на сумму $39 млрд

Министерство образования США отметило, что эта мера является частью плана, о котором американская администрация объявила в апреле прошлого года

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Белый дом принял решение простить студенческие долги для 804 тыс. человек на общую сумму $39 млрд. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства образования США.

"Сегодня Министерство образования США приступит к отправке уведомлений более чем 804 тыс. заемщиков о том, что в ближайшие недели будут автоматически списаны федеральные студенческие кредиты на общую сумму $39 млрд. <...> Ожидаемые списания стали результатом корректировок, внедренных администрацией [президента США Джо] Байдена и [вице-президента США Камалы] Харрис с тем, чтобы за всеми заемщиками было зафиксировано верное количество внесенных ими ежемесячных платежей, от чего зависит возможность прощения [долга по кредиту] по программе IDR (Income-Driven Repayment, согласно условиям этой программы, сумма, которую человек выплачивает по своему студенческому кредиту, зависит от его дохода и от размера его семьи - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Ведомство поясняет, что эта мера - часть плана, о котором американская администрация объявила в апреле 2022 года. Заемщик получает право на списание кредита в том случае, если внес 240 или 300 ежемесячных платежей, что равно 20 или 25 годам. Требуемый показатель зависит от условий, на которых был оформлен кредит. Из-за ошибок, допущенных при учете платежей, многие выполнившие условия программы американцы не получили обещанного списания долга.

"Сегодня мы выполняем условия сделки, которую мы предложили заемщикам, выплачивавшим [кредит] на протяжении десятилетий", - приводятся в заявлении слова заместителя министра образования США Джеймса Кваала.

Долги американцев по студенческим кредитам составляют $1,75 трлн, федеральное правительство США является держателем большинства из них. В конце июня Верховный суд США заблокировал шестью голосами против трех другой план Байдена по списанию студенческих кредитов в размере порядка $400 млрд. На участие в этой программе могли претендовать около 20 млн американцев.