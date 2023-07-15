Ленобласть планирует нарастить объем экспорта в Африку по маршруту коридора Север - Юг

Регион с 2020 года втрое увеличил вывоз несырьевой неэнергетической продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Ленинградская область планирует нарастить объемы экспорта по маршруту коридора Север - Юг, чтобы ускорить доставку контейнеров на африканский континент. Эту возможность планируется обсудить на предстоящем форуме "Россия - Африка", сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации.

"Ленинградская область на сегодняшний день ориентирована на развитие торгово-экономических отношений со странами Африки. Постоянно обсуждаются вопросы логистики, новые возможности, в том числе наращивание объемов через коридор Север - Юг совместно с АО "РЖД Логистика", что значительно сократит доставку контейнеров в северную, восточную и южную Африку. Вопросу логистики представители Ленобласти планируют уделить особое внимание в ходе предстоящего форума "Россия - Африка". Для региона важно найти более понятные и быстрые пути доставки товаров на африканский континент", - сообщили в пресс-службе.

Крупные птицефабрики региона, в частности, готовы поставлять куриные яйца. Но сейчас путь занимает 50 дней, а чтобы сохранить свежесть продукта, необходимо сократить дорогу к потребителю до 35 дней.

Экспорт в Африку

После пандемии, с 2020 года, Ленинградская область увеличила несырьевой неэнергетический экспорт в страны Африки более чем в три раза.

По итогам 2022 года первое место по объему экспорта заняли минеральные и органические удобрения, их поставляли в Демократическую Республику Конго, Камерун, Египет, Кению, Мадагаскар, Танзанию и ЮАР. На втором месте - бумага и картон, которые поставлялись в Кот д`Ивуар, Конго, Камерун, Египет, Гану, Гамбию, Гвинею, Кению, Нигерию, Руанду, Сенегал, Уганду и ЮАР. На третьем месте мясо птицы, отгруженные в Бенин, Демократическую Республику Конго, Гану и Гвинею. Активно экспортировались связующие для литейных форм и лесоматериалы.

Также востребована продукция пищевой промышленности. В частности, в Африку продают семена, эссенции и концентраты кофе, чая и другие продукты. В страны Африки из Ленобласти экспортируются различные стройтовары. У африканских контрагентов интерес вызывают электрические водонагреватели, водные транспортные средства, а также приборы и устройства для автоматического регулирования или управления.

Точная статистика по экспорту ведется, но не публикуется в целях внешнеторговой безопасности.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".