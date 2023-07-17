"Известия": лимит переводов себе в другие банки без комиссии увеличат до 30 млн рублей

Законопроект рассмотрят в Госдуме во втором чтении

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россияне смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках. Об этом в понедельник пишет газета "Известия", которая ознакомилась с новой редакцией законопроекта, подготовленного к его второму чтению в Госдуме.

Ссылаясь на законопроект с соответствующими правками, издание сообщает, что финансовые организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств между своими счетами в пределах 30 млн рублей. Ограничения коснутся только переводов с карты на карту или переводов, которые россияне совершают при личном присутствии в отделении банка. Такое нововведение сможет освободить граждан от необходимости дополнительно платить комиссию за перевод средств на свои счета в другие кредитные учреждения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил "Известиям", что лимит в размере 30 млн рублей в месяц действительно планируется установить, а банкам будет запрещено ограничивать размер и количество переводов самому себе в пределах установленной суммы.

Как отмечает издание, сейчас клиенты банков могут перечислять без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц через систему быстрых платежей (СБП), а при операциях выше этой суммы взимается комиссия не более 0,5% от суммы перевода (максимальный размер комиссии - 1,5 тыс. рублей).

Представители нескольких российских банков поддержали инициативу. "Люди должны иметь возможность свободно распоряжаться деньгами вне зависимости от того, в какой кредитной организации был открыт счет. <...> Действующего лимита в 100 тыс. рублей на перечисления по СБП без комиссий недостаточно", - подчеркнули изданию в пресс-службе "Тинькофф".

Рассмотреть новую версию законопроекта в профильном комитете Госдумы планируют 17 июля.