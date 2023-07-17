16 июля, 23:22

"Известия": лимит переводов себе в другие банки без комиссии увеличат до 30 млн рублей

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Законопроект рассмотрят в Госдуме во втором чтении

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россияне смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках. Об этом в понедельник пишет газета "Известия", которая ознакомилась с новой редакцией законопроекта, подготовленного к его второму чтению в Госдуме.

Ссылаясь на законопроект с соответствующими правками, издание сообщает, что финансовые организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств между своими счетами в пределах 30 млн рублей. Ограничения коснутся только переводов с карты на карту или переводов, которые россияне совершают при личном присутствии в отделении банка. Такое нововведение сможет освободить граждан от необходимости дополнительно платить комиссию за перевод средств на свои счета в другие кредитные учреждения.

Читайте также
ЦБ призвал Сбер подумать над отменой комиссий за переводыГлава ЦБ считает, что внедрение цифрового рубля снизит транзакционные издержки банков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил "Известиям", что лимит в размере 30 млн рублей в месяц действительно планируется установить, а банкам будет запрещено ограничивать размер и количество переводов самому себе в пределах установленной суммы.

Как отмечает издание, сейчас клиенты банков могут перечислять без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц через систему быстрых платежей (СБП), а при операциях выше этой суммы взимается комиссия не более 0,5% от суммы перевода (максимальный размер комиссии - 1,5 тыс. рублей).

Представители нескольких российских банков поддержали инициативу. "Люди должны иметь возможность свободно распоряжаться деньгами вне зависимости от того, в какой кредитной организации был открыт счет. <...> Действующего лимита в 100 тыс. рублей на перечисления по СБП без комиссий недостаточно", - подчеркнули изданию в пресс-службе "Тинькофф".

Рассмотреть новую версию законопроекта в профильном комитете Госдумы планируют 17 июля. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация