Российский ретейлер запустил кредиты иностранцам на покупку техники

Для оформления потребуется карта российского банка и номер телефона российского оператора, уточнили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила пилотный проект по кредитованию иностранных граждан для покупки техники в магазинах - в первые дни услугой воспользовалось несколько сотен иностранцев из стран СНГ, Турции, Анголы и Аргентины, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" в рамках развития финтех-направления на базе собственной платформы потребительского кредитования "Директ кредит" запускает первой в своем сегменте пилотный проект по кредитованию нерезидентов РФ в розничных магазинах", - сказали в компании.

Теперь иностранные граждане в возрасте от 20 до 70 лет вне зависимости от страны происхождения могут покупать технику и электронику в кредит в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо". Для оформления потребуется карта российского банка и номер телефона российского оператора, паспорт не требуется. Кредитное предложение предполагает первоначальный взнос и погашение в течение шести месяцев.

Руководитель развития сервисов платежей группы "М.Видео-Эльдорадо" Тамара Джгаркава отметила, что ретейлер совершенствует собственную финтех-платформу и стремится обеспечить равные финансовые возможности для всех покупателей.

"В первые дни пилота кредитным продуктом воспользовалось несколько сотен иностранных граждан из стран СНГ, Турции, Анголы и Аргентины, которые чаще всего приобретали смартфоны, стиральные машины, холодильники, ноутбуки и телевизоры", - сообщила Джгаркава, слова которой привели в пресс-службе компании.

Потенциал проекта

Сооснователь аналитической компании Data Insight Федор Вирин отметил, что Россия в настоящее время испытывает нехватку рабочей силы - ее дефицит всегда закрывался за счет трудовых мигрантов из соседних государств. Так, по словам собеседника агентства, в РФ проживает несколько миллионов нерезидентов, и находиться в стране они могут подолгу.

"Проект, очевидно, будет востребован у мигрантов - "синих воротничков", которым при не очень высоких заработных платах нужно покупать бытовую технику и что-то из электроники для жизни. Ведь они постоянно проживают в стране. Другой вопрос, что они выберут: взять кредит или приобрести более дешевую простую технику в другом магазине", - сказал ТАСС Вирин.

При этом он указал, что работники из других государств ответственно подходят к соблюдению правил проживания в стране, поэтому, приобретая технику в кредит, будут соблюдать условия выплат. "Здесь можно провести параллель с другой категорией заемщиков - матери-одиночки с маленькими детьми. Как ни странно, это одна из самых безрисковых категорий, поскольку они очень ответственно подходят к выплате кредитов", - добавил эксперт.