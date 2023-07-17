В Литве заявили, что не смогут отключить свои электросети от БРЭЛЛ раньше срока

В Вильнюсе назвали причиной позицию Риги и Таллина

ВИЛЬНЮС, 17 июля. /ТАСС/. Синхронизировать литовские электросети через Польшу с ЕС с одновременным отключением от единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) раньше запланированного срока не удастся из-за позиции Риги и Таллина. Об этом заявил в понедельник в эфире национального радио LRT генеральный директор литовского системного оператора Litgrid Рокас Масюлис.

"Мы зависим от партнеров. Если их позиция по срокам синхронизации не изменится, проект пойдет не по нашему, а по их графику", - сказал он.

Завершение синхронизации первоначально планировалось на конец 2025 года. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы к середине 2024 года. В Таллине заявили, что завершат переформирование своих электросетей не раньше начала 2025 года.

В апреле Литва успешно протестировала работу своих электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы.