В Ростовской области создадут новый электровоз для Восточного полигона РЖД

Как сообщил технический директор Новочеркасского электровозостроительного завода Виталий Кинжигазиев, от серийного "Ермака" его будет отличать повышенная мощность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) в Ростовской области приступает к подготовке производства нового электровоза с повышенной мощностью для работы на Восточном полигоне Российских железных дорог (РЖД). Об этом ТАСС сообщил технический директор завода Виталий Кинжигазиев.

"Электровоз 2ЭС9 - 12-осный магистральный грузовой электровоз переменного тока - будет предназначен для обеспечения вождения грузовых поездов на электрифицированных переменным током напряжения 25 кВ участках Восточного полигона Российских железных дорог с максимальной скоростью движения до 120 км/ч", - сказал Кинжигазиев.

Он отметил, что от серийного "Ермака", который в настоящее время используется на Восточном полигоне, его будет отличать повышенная мощность.

В настоящее время интерес также вызывает новый маневровый гибридный контактно-аккумуляторный электровоз постоянного тока, который является первым в новейшей истории российского транспортного машиностроения локомотивом такого типа. Его НЭВЗ намерен представить в августе на Международной выставке "Продвижение - Экспо-2023".

"Электровоз ЭМКА2 способен работать на участках без контактной сети, на заряде, который локомотив получает за время нахождения на электрифицированном участке железной дороги. Такие локомотивы предназначены для маневровой работы в больших депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где использование дизельных двигателей нежелательно", - добавил собеседник агентства, уточнив, что свыше 90% используемых в конструкции локомотива компонентов - российские.

В настоящее время Байкало-Амурская магистраль и Транссибирская магистраль работают на пределе пропускной способности. По поручению президента РФ Владимира Путина идет модернизация Восточного полигона, благодаря которой к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.