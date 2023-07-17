Экспорт зерна из Оренбуржья в 2022-2023 сельскохозяйственном году вырос в три раза

Отгрузка составила 810 тыс. тонн

ТАСС, 17 июля. Экспорт зерна и продуктов его переработки из Оренбургской области в 2022-2023 сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) составил 810 тыс. тонн, что в три раза больше показателей предыдущего аграрного периода. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба алтайского филиала Центра оценки качества зерна.

Рабочая встреча директоров подведомственных Россельхознадзору учреждений прошла в правительстве области в рамках присоединения Оренбургского референтного центра Россельхознадзора к Центру оценки качества зерна. Участники встречи обсудили предстоящий мониторинг качества зерна в области и экспортный потенциал региона.

"Так, [замдиректора Центра оценки качества зерна, директор алтайского филиала] Мария Шостак отметила динамику валового сбора зерновых и зернобобовых культур в регионе за 2022-2023 сельскохозяйственный сезон как лучшую за последние 10 лет - 17,3 ц с га, а экспорт оренбургского зерна и продуктов его переработки составил рекордные 810 тыс. тонн, что в три раза больше, чем в предыдущий аграрный период", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что отгрузка зерновых культур за рубеж составила 638 тыс. тонн, что в 6 раз больше, чем за 2021-2022 сельскохозяйственный год. В частности, пшеницы - 475 тыс. тонн, что в 5 раз больше предыдущего аграрного периода.

Согласно приказу министерства сельского хозяйства РФ от 13 апреля было принято решение о реорганизации Оренбургского, Забайкальского, Омского, Северо-Кавказского и Красноярского Референтных центров Россельхознадзора путем присоединения к Центру оценки качества зерна и создания новых региональных филиалов. "Реорганизация позволит расширить спектр услуг и повысить эффективность деятельности за счет присоединенных учреждений, работа в которых будет организована по принципу системы "Одного окна", - отметили в филиале.