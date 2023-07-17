Эксперт считает, что при повышении пошлин на импорт вина цены вырастут не более чем на 10%

При этом исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников отметил, что в розничной цене импортного вина доля таможенной пошлины - от 7% до 13%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Возможное увеличение таможенных пошлин на импорт вина в РФ не приведет к росту цен на него более чем на 10%. Об этом заявил журналистам исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

"В розничной цене импортного вина доля таможенной пошлины - от 7% до 13%, в зависимости от уровня цены вина. Соответственно, даже возможное увеличение таможенной пошлины не может привести к росту цен более чем на 10%. Ни о какой остановке продаж, блокировке бизнеса и прочих невыносимых ужасах для поклонников импортного вина при таком изменении цен не может быть и речи", - сказал он.

Плотников также рассказал, что урожай в России в прошлом году был одним из самых удачных как по количеству собранного винограда, так и по качеству полученного вина. "В этой связи дефицит вина на рынке сейчас физически невозможен. В самых популярных ценовых сегментах (бюджетном и среднем) наши производители готовы поставить сбытовым сетям широкий ассортимент в достаточном объеме", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что в последние годы наблюдается рост качества российских вин.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что крупные алкогольные импортеры обратились в правительство с опасениями из-за обсуждаемого повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%. Издание напомнило, что инициатива стала следствием ситуации 2022 года, когда в связи с крепким рублем на рынке образовался временный избыток импортных вин. В компаниях считают, что проблема исчезнет до конца года за счет распродажи стоков и колебаний курсов валют.