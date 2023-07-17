Минниханов заявил, что сфера АПК является ключевой в сотрудничестве Татарстана и Коньи

Перспективными являются также связи в сфере культуры, туризма, науки и образования

КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Взаимодействие в сфере АПК является одним из ключевых направлений совместной работы Татарстана и турецкой провинции Конья. Перспективными являются также связи в сфере культуры, туризма, науки и образования, сказал глава российского региона Рустам Минниханов на встрече с губернатором турецкой провинции Вахдеттином Озканом.

Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в городе Конья (Турция). В рамках визита запланированы встречи с губернатором провинции, мэром города Конья и председателем Промышленной палаты региона. Также глава Татарстана посетит заводы "Имаш"(сельскохозяйственное оборудование) и "Тюмосан" (тракторная техника).

"Рустам Минниханов подчеркнул, что у Татарстана и провинции Конья есть хорошие возможности для развития деловых связей. У обоих регионов развито сельское хозяйство и промышленность. <…> Взаимодействие в сфере АПК Рустам Минниханов назвал одним из ключевых направлений совместной работы. Помимо этого, перспективными являются связи в сфере культуры, туризма, науки и образования", - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Минниханов добавил, что сотрудничество Турции и Татарстана имеет богатую историю и прочную основу. "В прошлом году наш товарооборот вырос в два раза и составил $1,2 млрд. В этом году тенденция роста продолжается", - приводит пресс-служба слова главы республики.

Вахдеттин Озкан отметил, что Татарстан - один из ведущих регионов России. "Конья, в свою очередь, является самой большой провинцией нашей страны с развитым агропромышленным сектором. Кроме того, мы активно работаем в части развития промышленности. Я согласен с вами - возможностей для нашего сотрудничества очень много", - приводит его слова пресс-служба.

Конья - крупнейшая провинция Турции, а также лидер в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения. В регионе развита промышленность, в частности, производство автокомпонентов и мебели, станкостроение. На территории провинции расположены 13 крупных организованных промышленных зон (ОПЗ), 95 промышленных парков, в которых расположены 8,6 тыс. компаний.