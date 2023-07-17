"Автоваз" возобновил производство Lada Granta с ABS

Рекомендованная розничная цена на Granta c антиблокировочной системой тормозов начинается от 772,5 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Автоваз" возобновил выпуск автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании.

"Автоваз" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов", - отмечается в сообщении.

Антиблокировочная система устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с версии Classic. Рекомендованная розничная цена на Granta c ABS начинается от 772,5 тыс. рублей.

Ранее глава компании Максим Соколов сообщал, что возобновить производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов, планируется летом 2023 года.

В мае 2022 года правительство на фоне проблем с поставками комплектующих упростило требования к сертификации автомобилей, в том числе было разрешено выпускать машины всех экологический классов от "Евро 0" до "Евро 5", не устанавливать ABS.

В мае этого года кабмин принял решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года и постепенной отмене действующих смягчений. Так, оснащение автомобилей ABS станет обязательным с 1 декабря. Кроме того, документ подразумевает, что срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки SOS продлен до 1 февраля 2024 года.