СМИ: в Словакии 3-й энергоблок АЭС "Моховце" вывели на 75% мощности

Ожидается, что после выведения этого энергоблока на полную мощность, страна будет самостоятельно покрывать свои нужды в электроэнергии

ПРАГА, 17 июля. /ТАСС/. Третий энергоблок словацкой АЭС "Моховце", подключенный к национальной энергетической сети 31 января текущего года, выведен на 75% от производственной мощности. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство TASR.

После выведения третьего энергоблока АЭС "Моховце" на полную мощность, что, как ожидается, может произойти в ближайшие месяцы, Словакия будет самостоятельно покрывать свои нужды в электроэнергии. Новый блок, эксплуатация которого, согласно экспертам, рассчитана не менее чем на 60 лет, должен обеспечивать 13% потребностей республики в электричестве.

На АЭС "Моховце" возведение третьего энергоблока началось в 1985 году и продолжалось в течение последующих десятилетий. Оно велось в сотрудничестве с российской корпорацией "Росатом". Ядерное топливо для атомного реактора третьего энергоблока получено от корпорации "ТВЭЛ" (входит в Росатом).

В Словакии действуют две АЭС - "Моховце", расположенная в 130 км к востоку от Братиславы, и "Богунице" у поселка Ясловске-Богунице в западной части республики. Обе они возведены при помощи СССР и России.