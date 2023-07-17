Источник: встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 августа

Она проийдет в онлайн-формате

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета стран - участниц соглашения ОПЕК+ состоится 3 августа в онлайн-формате. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"3 августа", - сказал собеседник агентства, уточнив, что встреча пройдет онлайн.

Заседания министерского мониторинга с октября 2022 года проводятся раз в два месяца. Представители стран ОПЕК+ на таких встречах оценивают текущую ситуацию на рынке и определяют рекомендации по политике альянса по добыче нефти. При необходимости мониторинговый комитет может запросить проведение общей министерской встречи ОПЕК+.

Работу комитета администрируют Россия и Саудовская Аравия.

Следующая министерская встреча стран ОПЕК+ запланирована на 26 ноября в Вене.