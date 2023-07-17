Первую очередь госсервисов переведут на "Гостех" до конца года

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, перевод затронет сервисы в сфере здравоохранения, образования, транспорта, спорта и строительства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Первая очередь государственных сервисов в сфере здравоохранения, образования, транспорта, спорта и строительства будет переведена на платформу "Гостех" до конца 2023 года. Об этом сообщил в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федерального и регионального уровней вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"По указу президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "Гостех". До конца года будет переведена первая очередь государственных сервисов в сфере здравоохранения, образования, транспорта, спорта, строительства. Это сервисы 24 федеральных органов власти и 8 пилотных регионов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

В рамках совещания состоялась защита проектов региональных сервисов на платформе "Гостех", также обсуждались вопросы внедрения ИИ, реализации поручения по безопасности почтовых сервисов, включения новых показателей в рейтинг РЦТ\РРЦТ в части информационной безопасности.

Так, согласно представленным данным, в ходе совещания была проведена защита первой волны проектов реализации сервисов субъектов РФ на платформе "Гостех", в которой приняли участие руководители цифровой трансформации Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Сахалинской, Челябинской областей, Пермского края, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. "В рамках защит была утверждена целевая архитектура сервисов, предусматривающая переиспользование готовых компонентов платформы "Гостех", внедрение технологий искусственного интеллекта и оптимизацию бизнес-процессов органов власти. Все это позволит упростить предоставление услуг для граждан, в том числе в электронном виде", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что в 2024 году начнется перевод на "Гостех" второй волны проектов, а их защиты пройдут в третьем квартале 2023 года. "В соответствии с решениями, принятыми председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на стратегической сессии по развитию платформы "Гостех", к 2026 году на платформе должен работать минимум 101 сервис", - напомнили в аппарате Чернышенко.