"Аэрофлот" возобновил онлайн-продажу части авиабилетов "Победы"

Купить билеты можно будет по 28 направлениям маршрутной сети

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила онлайн-продажу авиабилетов на совместные перевозки с дочерним лоукостером "Победа" из аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении "Аэрофлота".

"Аэрофлот" возобновил онлайн-продажу билетов на совместные перевозки с авиакомпанией "Победа" из аэропорта Шереметьево. Пассажиры, которые путешествуют с пересадкой в Шереметьево, могут приобрести единый билет на рейсы "Аэрофлот" и лоукостера. Билеты доступны на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", - отмечается в сообщении.

Купить такие билеты можно будет по 28 направлениям маршрутной сети, по которым "Победа" летает из Шереметьево. В зимнем расписании 2023 года самолеты "Победы" из Шереметьево будут летать в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Уфу, Чебоксары и Челябинск.

Лоукостер возобновил полеты из Шереметьево осенью 2022 года, часть рейсов "Победы" по-прежнему обслуживается во Внуково.

Впервые компания начала полеты из Шереметьево в 2021 году, но весной того года полетная программа была прекращена.