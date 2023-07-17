ПСБ сообщил о наличии купюр номиналом 5 и 10 рублей в отделениях в новых регионах РФ

Также они доступны в кассах части сети сибирского филиала, добавили в банке

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банковские отделения ПСБ в новых регионах РФ обеспечены купюрами номиналом 5 и 10 рублей, они доступны клиентам с весны 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Новые купюры номиналом 5 и 10 рублей с весны 2023 года доступны клиентам в кассах отделений ПСБ в новых регионах России, а также в части сети сибирского филиала ПСБ", - говорится в сообщении.

Также ранее ВТБ и Сбербанк сообщили ТАСС, что получил купюры номиналом в 5 и 10 рублей и готовы с ними работать.

В июле 2022 года зампред Банка России Сергей Белов в интервью "Известиям" рассказал, что в конце 2022 года планируется возобновить печать 10-рублевых купюр, а также рассматривается возможность возобновления изготовления 5-рублевых купюр.

Позднее о планах вернуть в оборот банкноты в 5 и 10 рублей в 2023 году сообщал генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук в интервью газете "Известия".