Автомобили "Москвич" войдут в программы поддержки спроса

Скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль "Москвич 3е" составит 25%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Автозавод "Москвич" включен в специнвестконтракт своего технологического партнера - ПАО "Камаз", что позволит включить автомобили бренда в программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Подписано дополнительное соглашение, согласно которому АО МАЗ "Москвич" включен в СПИК технологического партнера ПАО "Камаз". <...> Соответствующее соглашение также позволит автомобилям марки "Москвич" войти в государственные программы стимулирования спроса", - говорится в сообщении.

Так, по условиям программы льготного автокредитования, скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль "Москвич 3е" составит 25%, но не более 625 тыс. рублей. По программе льготного лизинга электромобили будут доступны к покупке со скидкой от 10% до 25%.

В 2023 году программа льготного автокредитования, по данным Минпромторга, будет доступна только для работников сфер образования и медицины, участников специальной военной операции, а также членов их семей.

В сообщении министерства также отмечается, что с 2026 года завод "Москвич" начнет выпуск электромобилей с отечественными электродвигателем и тяговой батареей, а также другими элементами.

Ранее компания сообщала, что планирует начать производство электромобиля на собственной платформе с использованием основных компонентов, локализованных в России, до конца 2025 года.