17 июля, 12:03

"Москвич" с 2026 года начнет выпуск электромобилей с российскими двигателем и батареей

В 2024 году в производстве обещают наладить процессы сварки и окраски кузова с привлечением российских поставщиков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Автозавод "Москвич" в рамках подписанного дополнительного соглашения о вхождении в специнвестконтракт своего технологического партнера "Камаз" с 2026 года начнет производство электромобилей с отечественными электродвигателем и тяговой батареей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"<..> В 2024 году в производстве будут налажены процессы сварки и окраски кузова с привлечением российских поставщиков. С 2026 года "Москвич" начнет производство электромобилей с использованием основных российских компонентов - электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы", - отмечается в сообщении. 

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