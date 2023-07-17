Объем долга китайского девелопера Evergrande снизился до $339,9 млрд

Компания опубликовала отчеты за 2021 и 2022 год, обнародование которых откладывалось на протяжении длительного времени

ГОНКОНГ, 17 июля. /ТАСС/. Суммарный объем долговых обязательств одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $339,9 млрд). Об этом говорится в опубликованном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже финансовом докладе застройщика.

Девелопер опубликовал отчеты за 2021 и 2022 год, обнародование которых откладывалось на протяжении длительного времени. Согласно документу, на конец прошлого года Evergrande владел 210 млн кв. м земли и участвовал в 79 проектах. Общая стоимость активов компании к концу 2022 года снизилась в годовом выражении на 12,7% и составила 1,838 трлн юаней (около $256,35 млрд).

По итогам 2021 года чистые убытки компании достигли 476 млрд юаней (около $66,36 млрд), а в 2022 году этот показатель составил 105,9 млрд юаней (около $14,77 млрд). По итогам 2020 года, до начала кризиса, Evergrande отчитался о прибыли в размере 8,1 млрд юаней.

Китайский девелопер Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявил о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, Evergrande начала распродавать активы.

Торги акциями Evergrande на Гонконгской фондовой бирже приостановлены с 21 марта 2022 года - до этого они упали в цене в несколько раз. В январе 2023 года стало известно, что компания PricewaterhouseCoopers прекратила оказывать Evergrande аудиторские услуги.

Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.