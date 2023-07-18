X5 Group в II квартале увеличила чистую выручку на 19,1%

Она составила 770,669 млрд рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", увеличила чистую выручку во втором квартале 2023 года на 19,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 770,669 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка сети "Пятерочка" за отчетный период выросла на 14,1% и составила 604,841 млрд рублей, "Перекрестка" - на 1,5%, до 92,426 млрд рублей. Продажи сети "Чижик" повысились в четыре раза и составили 26,559 млрд рублей. Продажи цифровых бизнесов группы выросли на 83,7% - до 27,018 млрд рублей.

В первом полугодии X5 увеличила выручку на 17,3% - до 1,466 трлн рублей. Продажи "Пятерочки" выросли на 12,7% - до 1,143 трлн рублей, "Перекрестка" - на 2,1%, до 186,17 млрд рублей, "Чижика" - в четыре раза, до 45,295 млрд рублей. Продажи цифровых бизнесов в январе-июне повысились на 56,9% и составили 52,628 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов X5 (like-for-like, LfL) в первом полугодии увеличились на 7,2%, во втором квартале - на 7,8%. Средний чек в январе-июне вырос на 1,9%, покупательский трафик - на 5,2%, в апреле-июне средний чек в сопоставимых магазинах повысился на 1,1%, LfL-трафик - на 6,6%.

Во втором квартале X5 Group открыла 922 магазина, в первом полугодии - 1 359 объектов. По состоянию на 30 июня количество магазинов под управлением группы достигло 22 682, включая 20 248 магазинов "Пятерочка", 956 "Перекрестков" и 809 "жестких" дискаунтеров "Чижик". Торговая площадь X5 на конец июня составила 9,541 млн кв. м, что на 10,4% больше показателя на 30 июня 2022 года.