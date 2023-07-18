В Татарстане открыли производство по выпуску саморезов с инвестициями в 300 млн рублей

Основными заказчиками продукции выступают торговые компании машиностроительного рынка крепежа и предприятия машиностроения, в том числе "Камаз"

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Компания "Тэмпо-метиз" открыла цех по выпуску саморезов в Набережных Челнах. После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать 9 тыс. тонн изделий в год, сообщает во вторник пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

"Компания "Тэмпо-метиз", входящая в группу "Тэмпо", открыла в Набережных Челнах новый цех по выпуску высококачественных саморезов. Инвестиции в создание производства превысили 300 млн рублей, из которых 137 млн рублей в виде льготного займа по программе "Проекты развития" предоставил Фонд развития промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания запустила производство полного цикла саморезов с защитным слоем в виде цинк-ламельного покрытия из высококачественных коррозионностойких материалов. Основными заказчиками продукции выступают торговые компании машиностроительного рынка крепежа, также в качестве заказчиков рассматриваются предприятия машиностроения, в том числе "Камаз".

"Заем ФРП позволил в кратчайшие сроки закупить оборудование и запустить современное высокотехнологичное производство, - приводятся слова гендиректора ООО "Тэмпо-метиз" Темури Горгиладзе. - При выпуске саморезов мы используем современную технологию накатки резьбы. Она не оставляет стружку, что повышает производительность и экономический эффект. Использование цинк-ламельного покрытия позволяет увеличить продолжительность и качество эксплуатации деталей".

По оценкам компании, запуск нового производства поможет снизить долю импорта строительно-бытовых саморезов на российском рынке примерно на 5%. Сообщается, что в августе 2022 года предприятие получило еще один заем ФРП в размере 148 млн рублей на расширение производства саморезов на 50% - до 13,5 тыс. тонн готовых изделий в год.

О компаниях

В группу "Тэмпо" входит более десятка компаний с численностью около 7,3 тыс. чел. "Тэмпо-метиз" специализируется на производстве метизной продукции для "Камаза", "ГАЗа", "Нефаза", "УАЗа" и "АвтоВАЗа". Завод располагается на территории опережающего социально-экономического развития "Набережные Челны".

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.