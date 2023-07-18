Банк ДОМ.РФ запустил финансирование строительства модульных гостиниц

Как отметили в пресс-службе банка, до конца года объем выданных средств в рамках этого направления может достигнуть 3 млрд рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ займется финансированием строительства модульных гостиниц, до конца года объем выданных средств в рамках этого направления может достигнуть 3 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе банка.

"Банк запустил кредитный продукт для возведения круглогодичных модульных гостиниц. На строительство новых туристических объектов размещения инвесторы смогут получить от 100 млн рублей на срок до семи лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в банке рассматривается более 20 заявок на финансирование быстровозводимых гостиниц в восьми регионах РФ, в том числе в Подмосковье, Кемеровской, Калининградской, Новгородской областях, а также в Дагестане, Северной Осетии, Карелии и Краснодарском крае.

Модульные гостиницы не являются капитальными зданиями и имеют ряд преимуществ, рассказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Никитин. Среди них, по его словам, короткие сроки возведения, возможность размещения на особо охраняемых природных территориях, экономия при строительстве за счет инженерных и земляных работ.

"Ожидаем высокий спрос на продукт, до конца года объем выданного по данному треку финансирования может достигнуть 3 млрд рублей. Направление, которое мы открываем, важно для развития внутреннего туризма, популяризации уникальных природных условий, а также исторического и культурного наследия страны", - цитирует Никитина пресс-служба.

Банк ДОМ.РФ реализует проекты строительства туристической инфраструктуры с 2021 года. На сегодняшний день портфель одобренных проектов в сфере туризма уже превысил 50 млрд рублей. В девяти регионах России будут созданы гостиницы уровня от "трех звезд" с номерным фондом более 2 тыс. единиц.