Выдача автокредитов в июне выросла до максимального значения с 2021 года

Она составила 73,4 тыс.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество выданных в РФ автокредитов в июне 2023 года составило 73,4 тыс., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,9% (в мае 2023 года - 71,3 тыс.). Это наивысший показатель выдачи автокредитов за последние 1,5 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июне 2023 года выросло еще более существенно - на 81,5% (в июне 2022 года - 40,4 тыс.). Такой рост в бюро объяснили радикальным падением выдачи автокредитов весной - в начале лета прошлого года.

Согласно данным НБКИ, наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июне 2023 года было выдано в Москве (4,51 тыс.), Московской области (4,09 тыс.), Санкт-Петербурге (3,46 тыс.), Республике Татарстан (3,31 тыс.) и Краснодарском крае (3,12 тыс.).

В бюро отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем в июне 2023 года выдача автокредитов выросла в большинстве регионов страны. При этом самый существенный рост был зафиксирован в Тюменской области (+16,1%), Алтайском крае (+12,6%), Оренбургской (+11,6%) и Челябинской (+10,3%) областях, а также в Удмуртской Республике (+8,6%). В то же время в нескольких регионах данный показатель, напротив, снизился, в том числе, в Санкт-Петербурге (-6%), Республике Татарстан (-5,7%), Краснодарском крае (-3,6%), Москве (-2,6%) и Нижегородской области (-1,2%).

"Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам "хорошего кредитного качества", значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) - 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.