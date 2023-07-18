"Яндекс" заблокировал за полгода около 27 млн рекламных объявлений мошенников

Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Служба модерации сервиса "Яндекс Реклама" заблокировала около 27 млн мошеннических объявлений за первое полугодие 2023 года - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"За шесть месяцев 2023 года служба модерации "Яндекс Рекламы" отклонила около 27 млн объявлений мошенников. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в "Яндексе", самыми частыми причинами для отклонений в первом полугодии были попытки разместить рекламу нечестных финансовых схем, некачественных услуг по ремонту, а также мошенничества в сфере продажи автомобилей.

Также специалисты "Яндекса", как сообщили в пресс-службе, заблокировали около 66 тыс. аккаунтов мошенников или рекламодателей, которые пытались разместить в "Директе" объявления запрещенных товаров или услуг. "Среди наиболее частых причин блокировок аккаунтов - нарушения в использовании конверсионных рекламных стратегий", - добавили в пресс-службе.