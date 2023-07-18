Роскомнадзор внес 12 платформ в перечень сервисов для объявлений

Среди них, в частности, HeadHunter, SuperJob и "Авито"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор включил 12 платформ в перечень ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.

"В соответствии со статьей 10.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор определил перечень ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений. В их число вошли: Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, "Авито", "Домклик", "Зарплата.ру", "Профи", "Работа.ру", "Циан", "Юла", "Яндекс Недвижимость" и "Яндекс Услуги", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно законодательству, владельцы сервисов размещения объявлений должны не допускать использование этих ресурсов для размещения противоправной информации, обеспечить их интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации и порталом госуслуг, а также разместить свои контактные данные и установить счетчик посещаемости.

Как напомнили в ведомстве, к сервисам размещения объявлений относятся информационные ресурсы или программные приложения, "предназначенные для организации взаимодействия пользователей между собой путем размещения объявлений на русском языке и самостоятельного обращения по таким объявлениям, сгруппированным по их содержанию". Доступ к таким сервисам в течение суток должен составлять более 100 тыс. пользователей, находящихся на территории РФ.