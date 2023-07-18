На Очаковском шоссе в Москве построят новый ТЦ

Площадь здания составит 18 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство нового торгового центра общей площадью 18 тыс. кв. м на западе Москвы. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здание возведут в районе Очаково-Матвеевское по адресу: Очаковское шоссе, земельный участок 3А/8.

"Инфраструктура района Очаково-Матвеевское пополнится крупным объектом торговли в шаговой доступности от станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. Новый четырехэтажный комплекс с двухуровневой подземной парковкой станет востребованным у жителей квартала масштабной жилой застройки, находящегося неподалеку. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство торгового центра, и застройщик может приступать к работам на выделенном земельном участке", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

По словам заммэра, здание общей площадью 18 тыс. кв. м в форме неправильной трапеции состоит из четырех наземных и двух подземных этажей, где разместится паркинг на 137 машин. Проект отличает архитектурный облик, в котором акцент сделан на структурное остекление фасадов и подсветку в темное время суток. Перепад высот на участке со стороны Аминьевского шоссе обыграют через устройство пониженной площади вдоль фасада - на нее ведет открытая лестница, с которой начнется проходная арка в уровне первого и второго этажей по направлению к жилому комплексу.

"Зоны торговли будут находиться на каждом этаже, всего запланировано размещение 34 магазинов непродовольственных товаров, помещение для разгрузки товаров и диспетчерская с постом охраны и выводами всех сигналов систем безопасности. Для вертикального перемещения в торговом центре предусмотрены 17 лифтов грузоподъемностью 1 тыс. кг, включая семь с режимом перевозки пожарных подразделений и пять с доступностью для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию благоустроят - организуют проезды и тротуары, установят наружное освещение и малые архитектурные формы, разобьют газон", - уточнили в Стройкомплексе.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что на каждом этапе сооружения ТЦ на Очаковском шоссе инспекторы Мосгосстройнадзора будут проводить контрольно-надзорные мероприятия в рамках утвержденной программы проверок, которую составили после того, как застройщик направил извещение о начале работ. Также к выездным инспекциям привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС").