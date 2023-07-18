В Польше заявили, что справились с проблемой излишков зерна

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телус сообщил, что за четыре месяца "удалось распределить около 4,5 млн тонн зерна с использованием предложенных правительством доплат"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Польши справились с возникшей из-за наплыва зерновых с Украины проблемой излишков зерна благодаря решению о запрете поставок. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телус.

"Нам удалось с зерном, удалось взять ситуацию под контроль", - сказал он. "Если бы не решения правительства, закрытие границы 15 апреля [для зерна] с Украины, то Евросоюз вообще не увидел бы проблемы. ЕС вообще не реагировал", - добавил министр.

По словам Телуса, за минувшие четыре месяца "удалось распределить около 4,5 млн тонн зерна с использованием предложенных правительством доплат". "Нашей целью было опустошить хранилища перед сбором урожая", - напомнил он.

В апреле пять стран Центральной Европы - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия - в одностороннем порядке запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии ввести сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгрия и Польша считают такое решение недостаточным и добиваются от ЕС продления запрета как минимум до конца года. Варшава также выступает за расширение списка продуктов, которые нельзя будет поставлять в приграничные с Украиной страны, и добавление в него, в частности, мороженых малины и клубники.

В то же время пять стран Центральной Европы разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.