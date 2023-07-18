Новикомбанк заключил контракты по поддержке инноваций в промышленности на 36 млрд рублей

В частности, банк заключил соглашение по организации финансирования проектов "Концерна радиоэлектронные технологии"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Новикомбанк в ходе выставки "Иннопром-2023" подписал ряд соглашений по поддержке инновационных проектов в промышленности на общую сумму 36 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Опорный банк госкорпорации "Ростех" подписал ряд соглашений по поддержке инновационных проектов в ходе завершившейся Международной промышленной выставки "Иннопром-2023". Общая сумма соглашений, подписанных банком на "Иннопром-2023", составила 36 млрд рублей. Поддержка производства инновационной продукции - одна из долгосрочных стратегических целей Новикомбанка", - говорится в релизе.

В частности, на выставке Новикомбанк заключил соглашение по организации финансирования проектов "Концерна радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Общая сумма контракта, направленного на поддержку производства радиоэлектронных систем, составила 10 млрд рублей.

Как отмечает пресс-служба, Новикомбанк также обеспечит финансирование с максимальной интеграцией мер господдержки для инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации "Ростех", где участники под руководством наставников трансформируют инновационные идеи в реальные разработки, востребованные российской промышленностью. Предполагается, что первым из таких проектов, реализованных при поддержке банка, станет производство современных литий-ионных батарей.

Кроме этого, предоставление Новикомбанком банковских гарантий позволит АНО "Технопарк авиационных технологий" начать реализацию инновационных проектов по производству комплектующих для силовых установок, используемых в гражданской авиации, включая новое поколение двигателей ПД-14 и ПД-8.

"В названии выставки "Иннопром-2023" заложена главная концепция мероприятия - развитие инноваций в промышленности. В ходе выставки мы представили свои решения именно в области финансовой поддержки инноваций, призванных ускорить достижение технологического суверенитета страны", - приводятся слова председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения "Союзмаш" Елены Георгиевой.