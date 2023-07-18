Перевалка белорусских грузов в портах РФ в I полугодии выросла в четыре раза

Она составила 6 млн тонн

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Перевалка белорусских экспортных грузов в портах России в первом полугодии выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Николай Снопков на совещании у президента страны Александра Лукашенко.

"Если за шесть месяцев прошлого года через российские морские порты мы перевезли 1,5 млн тонн белорусских грузов, то в этом году объем уже составил практически 6 млн тонн. Рост - 400%. Практически весь объем - 97% - это химические минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты", - приводит слова Снопкова агентство БелТА.

По словам первого зампреда правительства, результаты начатой в апреле прошлого года работы по организации перевалки белорусского калия через морские порты северо-запада и юга России позволяют располагать портовыми мощностями для перевалки примерно 1 млн тонн продукции в месяц, или 12 млн тонн в год.

Лукашенко в ходе совещания призвал быстрее начать строить белорусские порты в России для перевалки грузов республики. При этом он поинтересовался, какие объемы калийных удобрений Белоруссия может перевалить через порты в РФ "на приемлемых условиях".

В конце мая посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что республика в первом квартале с опережением плана нарастила объемы перевалки грузов в российских портах. Он напомнил, что "задача максимум, которая поставлена президентами [Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным], - уже в этом году обеспечить перевалку через порты белорусских грузов в объеме, в котором она была до всех этих событий (введения санкций - прим. ТАСС) в порты Прибалтики". По словам дипломата, "на максимальном уровне это 17-18 млн тонн".

Ранее Литва и Латвия в рамках санкций Запада прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва подписали два базовых соглашения - о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. В Минске сообщали, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано около 20 российских портов. Белоруссия рассматривает возможность строительства собственного порта под Санкт-Петербургом, а также строительство или аренду портовых мощностей в Мурманской области.