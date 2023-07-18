Матвиенко призвала снижать зависимость от иностранной рабочей силы в строительстве

Спикер Совета Федерации отметила необходимость в долгосрочной перспективе сосредоточиться на подготовке отечественных специалистов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. России в долгосрочной перспективе необходимо сосредоточиться на подготовке собственных специалистов в строительной отрасли, чтобы снизить зависимость от иностранной рабочей силы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время открытого диалога с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"Достаточно остро в строительной отрасли с учетом масштабом ее развития стоит кадровый вопрос. Сегодня дефицит кадров в значительной степени покрывается за счет трудовых мигрантов. Но в долгосрочной перспективе нам нужно сосредоточиться на подготовке своих специалистов, чтобы снизить зависимость от иностранного труда, оставлять деньги в нашей экономике", - сказала Матвиенко.

В июне в интервью ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что дефицита строителей больше не наблюдается, а с укреплением курса рубля трудовым мигрантам стало выгоднее работать в России. В 2021 году Хуснуллин сообщал, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, достигал 1,5-2 млн человек.