Совет директоров "Почты России" проголосовал против бонусов руководству за 2022 год

Член совета директоров "Почты", глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что в непростые времена "дополнительно платить миллионы ее топ-менеджерам - недопустимо и даже аморально"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" на прошедшем 18 июля заседании проголосовал против выплаты бонусов руководству компании по итогам 2022 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член совета директоров "Почты", глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.

"Совет директоров "Почты России" на своем заседании сегодня единогласно проголосовал против выплаты "бонусов" руководству госкомпании по итогам прошлого года", - написал Хинштейн. "В условиях, когда почта переживает непростые времена, дополнительно платить миллионы ее топ-менеджерам - недопустимо и даже аморально", - добавил он.

Общий совокупный убыток "Почты России" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год составил 30,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей прибыли в 2021 году, говорилось в отчете компании.

Выручка от продаж в 2022 году снизилась на 3,1%, до 221,2 млрд рублей, следовало из отчета. Накопленный долг "Почты России" по итогам 2022 года составил 133 млрд рублей, сообщал 18 июля 2023 года гендиректор компании Михаил Волков.