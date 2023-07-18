ТПП предварительно оценила ущерб бизнесу от ливня в Москве в десятки миллионов рублей

Президент ведомства Сергей Катырин отметил, что сильнее других пострадали от непогоды кафе и рестораны с летними террасами, магазины розничной торговли, а также сферы транспорта и логистики

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ущерб от ливня, который прошел в Москве во вторник, по предварительным оценкам, может достичь нескольких десятков миллионов рублей, заявил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Предположительно, ущерб столичному бизнесу составил несколько десятков миллионов рублей. Но точные цифры, конечно, еще предстоит оценить", - сказал он.

По его словам, сильнее других пострадали от непогоды кафе и рестораны с летними террасами, магазины розничной торговли, а также сферы транспорта и логистики.

Во вторник днем в отдельных районах Москвы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков, интенсивнее был дождь в центре города. Часть дорог в столице были подтоплены. Позднее московские власти предупредили о второй волне "сверхинтенсивных осадков", которая может оказаться сильнее предыдущей.