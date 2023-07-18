18 июля, 15:45

В РСТ заявили, что информация о неизвестной болезни в Египте не повлияла на продажи туров

Член правления Российского союза туриндустрии, заместитель гендиректора Tez Tour Владимир Каганер отметил, что туристы, скорее всего, не заметят усиления контроля на рейсах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спрос на продажи туров в Египет не снизился после появления информации о случаях неизвестного заболевания в стране, опасности для российских туристов на египетских курортах нет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта в связи с со случаями неизвестного заболевания, схожего с лихорадкой Денге, в провинции Кена. Туроператоры-члены Российского союза туриндустрии не заметили снижения спроса на направлении после заявлений ведомства. В компаниях отмечают, что никакой опасности для отдыхающих на курортах страны туристов нет", - говорится в сообщении.

Член правления РСТ, заместитель гендиректора Tez Tour Владимир Каганер отметил, что туристы, скорее всего, не заметят усиления контроля на рейсах. Речь идет о более тщательной работе сотрудников службы в процессе дистанционной, а не персональной, термометрии. "С курортов не поступает никаких тревожных сообщений. Египет у нас на втором месте по востребованности у туристов. Избытка перевозки на направлении нет, поэтому страна продается по нормальным ценам и для туроператоров, и туристов", - пояснил он.

Ранее Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно-карантинного контроля рейсов из Египта, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", в связи с распространением в арабской стране симптомов неизвестного заболевания. При этом в ведомстве подчеркнули, что случаев заболевания неустановленной болезнью в России нет.

Минздрав Египта в воскресенье сообщил, что в населенном пункте Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира, у группы местных жителей были выявлены симптомы неизвестной болезни. Заболевшие жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. Министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что ситуация с распространение симптомов неустановленного заболевания в стране находится под контролем и поводов для беспокойства нет. 

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