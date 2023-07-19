Шохин оценил затраты бизнеса из-за нового списка загрязняющих веществ в 40 млрд рублей

По информации РБК, глава РСПП направил письмо Денису Мантурову, где указал на ухудшение и без того сложного экономического положения промышленных компаний реального сектора экономики

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин оценил почти в 40 млрд рублей затраты предприятий на установку систем контроля за выбросами в соответствии с новым списком загрязняющих веществ, предложенным Минприроды. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на копию письма, которое Шохин 13 июля направил вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Минприроды предложило с начала 2024 года увеличить число загрязняющих веществ для мониторинга со стороны промышленных предприятий с 566 позиций до 655. Такое расширение потребует закупки нового оборудования. В письме Мантурову Шохин указал на создание "избыточных административных барьеров для промышленности" и "ухудшение и без того сложного экономического положения промышленных компаний реального сектора экономики".

В пресс-службе Минприроды РБК пояснили, что актуализация перечня веществ необходима для обеспечения более полного учета выбросов предприятий, объективной оценки их негативного воздействия на воздух и повышения экологического контроля. Она проводится по поручению президента. Также там добавили, что предложения прорабатывались с участием Росгидромета, Роспотребнадзора, Росводресурсов, Росрыболовства и научного сообщества.

В свою очередь в Минпромторге отметили, что рассмотрят предложение главы РСПП при его поступлении в ведомство "в установленном порядке", пишет издание. Представитель РСПП отказался от комментариев. РБК также направил запрос в пресс-службу правительства. Об ответе пока не сообщается

Перечень загрязняющих веществ, мониторинг которых должны вести промышленные предприятия, впервые был издан в 2015 году. Последние изменения в него вносились в 2019 году.