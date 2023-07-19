Совфед одобрил закон об общем имуществе собственников недвижимых вещей

В частности, согласно документу, устанавливается возможность передачи недвижимых вещей, относящихся к общему имуществу, в собственность третьим лицам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который совершенствует правовое регулирование отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением общим имуществом собственников недвижимых вещей.

Президент РФ в 2012 году внес в Госдуму большой законопроект об изменении Гражданского кодекса (ГК) РФ, позже документ был разбит на несколько законодательных инициатив, часть из них уже вступила в силу. Одобренный в среду закон дополняет ГК РФ новым параграфом об общем имуществе собственников недвижимых вещей. Так, согласно одной из статей, собственникам недвижимых вещей принадлежит на праве общей долевой собственности имущество, использование которого предполагалось для удовлетворения общих потребностей таких собственников при создании или образовании этих недвижимых вещей, а также имущество, приобретенное, созданное или образованное в дальнейшем для этой же цели.

Доля в праве общей собственности на общее имущество, принадлежащая собственнику одной недвижимой вещи, пропорциональна площади принадлежащей ему недвижимой вещи. Также параграф содержит положения о пользовании и распоряжении общим имуществом и обязанности собственников участвовать в издержках и расходах по содержанию и сохранению общего имущества соразмерно своей доле в праве на общее имущество.

Устанавливается возможность передачи недвижимых вещей, относящихся к общему имуществу, в собственность третьим лицам, если такое решение принято собственниками недвижимых вещей единогласно и при условии, что эта передача не противоречит закону. Кроме того, в статье 123.2 Гражданского кодекса РФ закрепляется возможность преобразования гаражного кооператива в товарищество собственников недвижимости.

Согласно действующему законодательству к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе речь идет о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства. Подлежащие госрегистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, жилые и нежилые помещения, предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений, также относятся к недвижимым вещам.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.