Tata Group намерена построить завод по выпуску аккумуляторов в Великобритании

Глава Tata sons Н. Чандрасекар отметил, что завод будет выпускать аккумуляторы для новой линейки электрокаров Jaguar и Land Rover

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. Индийский промышленный конгломерат Tata Group планирует построить в Великобритании завод по производству аккумуляторов для электромобилей. Об этом в среду сообщает газета The Economic Times со ссылкой на главу входящей в Tata Group компании Tata sons Н. Чандрасекара.

"Tata Group построит в Великобритании одно из крупнейших предприятий в Европе по выпуску аккумуляторных батарей. Наши многомиллиардные инвестиции принесут в эту страну самые современные технологии, которые помогут обеспечить переход британского автомобильного сектора на электрическую мобильность", - приводит издание его слова.

Глава Tata sons отметил, что завод будет выпускать аккумуляторы для новой линейки электрокаров Jaguar и Land Rover. Инвестиции в его строительство составят $5,2 млрд. Потенциальная мощность аккумуляторов, выпускаемых предприятием, составит 40 ГВт·ч, что достаточно для обеспечения этими комплектующими примерно 500 тыс. британских электромобилей.

Производство аккумуляторов в стране, которое будет налажено с пуском в строй завода Tata Group, позволит британским автопроизводителям избежать высоких таможенных пошлин при импорте компонентов для электромобилей из стран ЕС, отмечает The Economic Times.