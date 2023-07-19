19 июля, 08:41

Эксперт считает, что США понадобится семь лет для пополнения нефтяных резервов

Приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев отметил, что влияние Вашингтона на мировой рынок нефти заметно ослабло

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Динамика пополнения стратегического резерва нефти США сейчас идет гораздо более низкими темпами, чем объемы продаж нефти в 2022 году. При сохранении таких темпов США понадобится семь лет, чтобы восполнить 256 млн баррелей нефти, считает приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев.

США 30 июня завершили второй в этом году раунд закупок нефти с поставкой в сентябре в хранилище Big Hill в Техасе. Маланичев отметил, что всего у местных поставщиков было приобретено 3 млн баррелей нефти по средней цене $72 за баррель, тогда как в 2022 году власти продавали нефть на рынок в среднем по $95 за баррель.

"Пока динамика закупок остается гораздо ниже, чем объемы продаж в 2022 году, и для пополнения 256 млн баррелей нефти нынешними темпами понадобится около семи лет. Такая неспешность, по идее Минэнерго США, не должна оказать поддержку цене на нефть, а значит, и инфляции, с которой уже второй год усиленно борется американская администрация", - цитирует Маланичева "ИнфоТЭК".

В беседе с корр. ТАСС Маланичев отметил, что в настоящее время влияние США на мировой рынок нефти заметно ослабло. "С одной стороны добыча сланцевой нефти не растет как прежде, что не позволяет оказывать давление на цены на нефть. С другой - закупку нефти в стратегический резерв нельзя проводить интенсивно, чтобы не повышать цены на нефть и не поддерживать инфляцию. Так что рычаги влияния США на мировой рынок нефти существенно ослабли", - сказал он.

По мнению эксперта, истощенный стратегический резерв нефти в США не позволит в случае необходимости снова погасить пик инфляции в американской экономике в ближайшие годы. "Поэтому усиления санкционного давления на российский экспорт нефти я бы не ожидал", - добавил он.

О нефтяном резерве США

Указ о продаже нефти из стратегического резерва страны в конце марта 2022 года подписал президент США Джо Байден в целях снижения цен на бензин в стране.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 348,62 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам. 

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