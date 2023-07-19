В Подмосковье ввели около 100 тыс. кв. м торговых площадей с начала года

Наибольший прирост по количеству площадей показали городской округ Королев, Наро-Фоминск и Коломна

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. кв. м торговых площадей ввели в эксплуатацию на территории Московской области с начала текущего года. Большую часть новых площадей возводят взамен палаточных рынков и старых зданий, сообщил в среду ТАСС зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"С начала года на территории региона ввели около 100 тыс. кв. м торговых площадей. Из них только во втором квартале было введено 60 тыс. кв. м. Это показывает, что в Подмосковье созданы необходимые условия для развития торговых сетей", - сказал он.

Филимонов добавил, что строительство и открытие новых современных объектов торговли дает возможность организовать новые рабочие места для жителей Подмосковья, а также расширить ассортимент предлагаемых потребителям товаров.

"По итогам полугодия обеспеченность площадью торговых объектов составила 1,5 тыс. кв. м на 1 тыс. жителей. Отмечу, что большую часть площадей - строят на замену палаточных рынков, старых зданий, требующих ремонта. В результате жители получают комфортные места для покупок, с современными фуд-кортами и оборудованием", - пояснил зампред.

По его словам, наибольший прирост по количеству площадей показали городской округ Королев, Наро-Фоминск и Коломна.