В РОАД считают, что российский авторынок восстановился только наполовину

При этом рынок грузовых автомобилей восстановился на 80%, во многом благодаря импорту грузовых машин, отметил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский рынок автомобилей восстановился только наполовину. Такое мнение высказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия на автомобильном рынке.

"На сегодня ситуация такая: рынок восстановился только наполовину. <…> Мы не восстановили [полностью] рынок ни по одной позиции: ни по легковым машинам, ни по грузовым, ни по LCV", - сказал он.

Как следует из материалов, представленных Подщеколдиным на пресс-конференции, продажи новых автомобилей за I полугодие 2023 года составили почти 440 тыс. авто. Из них 176,3 тыс. авто (40%) - отечественного производства, а 172,8 тыс. авто (39%) - китайского. При этом 89,1 тыс. (20%) - это автомобили ушедших брендов. В 2022 году продажи автомобилей в РФ составили 687,4 тыс. автомобилей.

Что касается рынка грузовых автомобилей, он восстановился на 80%, но во многом благодаря импорту грузовых машин, отметил президент РОАД.