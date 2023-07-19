19 июля, 10:23

Объем средств на рублевых счетах россиян в Сбере превысил 20 трлн рублей

В июне прирост портфеля ускорился до 3,8%, сообщила пресс-служба кредитной организации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Портфель рублевых пассивов населения в Сбере превысил 20 трлн рублей, в июне прирост портфеля ускорился до 3,8%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Портфель рублtвых пассивов населения в Сбере превысил 20 трлн рублей. В банке отмечают ежемесячный прирост средств физических лиц с начала 2023 года. В июне прирост ускорился до 3,8%, в июле высокий темп роста сохраняется", - сообщил Сбер.

В банке также отметили, что в валютных вкладах китайский юань и дирхам ОАЭ продолжают заменять доллар США и евро. "Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбере сегодня составляет 8%", - указано в сообщении.

По словам директора департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергея Широкова, клиенты кредитной организации предпочитают сберегать в российских рублях, и эта тенденция будет сохраняться. 

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