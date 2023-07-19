Совфед одобрил закон, обязывающий банки возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги

Срок возмещения суммы по проведенной без согласия клиента операции составляет 30 дней после получения заявления

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств ("антифрод") со счетов в банках. В частности, банки обяжут проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества, возвращать гражданам похищенные деньги, если операции совершены без их согласия. Также банки смогут замораживать на два дня операции в случае подозрения на мошенничество и отключать дистанционное обслуживание мошенника.

Сроки возмещения суммы по проведенной без согласия клиента операции - 30 дней после получения заявления о возмещении суммы операции. В случае трансграничного перевода денежных средств - в течение 60 дней. Исключения коснутся тех случаев, когда оператор по переводу денежных средств докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа.

Для улучшения действующих механизмов борьбы с хищением денег предлагается обязать не только банк плательщика (как это установлено сейчас), но и банк получателя средств проводить "антифрод" - проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет ЦБ.

Заморозка операций

В связи с тем, что у граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента.

Дополнительно вносятся уточнения в части особенностей операций по переводу денежных средств с использованием платежных карт при проведении банками мероприятий по "антифроду". Это позволит не приостанавливать операции без согласия клиента, а проводить проверку на признаки сомнительных операций до приема к исполнению распоряжения клиента.

Отключение дистанционного обслуживания

Предусматривается отключение дистанционного обслуживания банком мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета состава преступлений. Такая информация будет транслироваться всем кредитным организациям. Банки в обязательном порядке будут отключать электронные средства платежа, пояснил ранее глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

ЦБ будет распространять информацию о счетах, используемых мошенниками, в рамках информационного обмена между кредитными организациями. Эту информацию в том числе будет получать и банк - отправитель денежных средств. Таким образом, банк-отправитель будет получать информацию о том, что денежные средства переводятся на счет, который используется злоумышленниками. Если банк-отправитель, несмотря на это, осуществит перевод, то будет обязан возместить клиенту все средства в полном объеме.

Документ вступит в силу по истечении одного года после его официального опубликования.