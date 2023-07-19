Совфед одобрил закон об особенностях приватизации газораспределительных сетей

Согласно документу, уступка преимущественного права на приобретение приватизируемого объекта газоснабжения будет запрещена

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об особенностях приватизации сетей газораспределения и газопотребления.

Преимущественное право на покупку объектов газоснабжения получат газораспределительные организации, если такие объекты у них находятся на праве аренды или в безвозмездном срочном пользовании сроком от двух лет и более. Уступка преимущественного права на приобретение приватизируемого объекта газоснабжения будет запрещена. При использовании преимущественного права покупки стоимость объекта газоснабжения принимается равной его рыночной стоимости.

При включении объекта газоснабжения в прогнозный план приватизации государственного (муниципального) имущества лицо, обладающее преимущественным правом его покупки, должно направить в уполномоченный орган заявление о намерении заключить договор купли-продажи этого объекта. После этого орган должен обеспечить заключение договора на проведение оценки его рыночной стоимости и в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке объекта принять решение об условиях его приватизации. Проект договора купли-продажи и копия решения об условиях приватизации будет направлен покупателю в течение 10 дней с даты принятия решения. На заключение самого договора отводится не более 60 дней со дня получения предложения о его заключении.

В случае отказа лица, обладающего преимущественным правом покупки объектов газоснабжения, либо в случае неподписания договора купли-продажи приватизация объектов газоснабжения проводится через конкурс. В случае приватизации объектов газоснабжения путем продажи на конкурсе его условия должны предусматривать также обременение таких объектов эксплуатационными обязательствами. Сделка приватизации без таких обязательств будет ничтожной. Договор купли-продажи должен содержать существенные условия: об обязанности нового собственника объекта газоснабжения выполнить в полном объеме условия конкурса, о расторжении договора купли-продажи объектов газоснабжения в случае нарушения новым собственником условий документа. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать семь лет.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее пояснил, что закон позволит повысить надежность и безопасность эксплуатации объектов газоснабжения, обеспечить их надлежащее обслуживание, безаварийную работу газового оборудования. Объекты газоснабжения будут передаваться только газораспределительным организациям, имеющим лицензию, и исключительно единым комплексом, дробление систем и объектов на части будет запрещено, отмечал депутат.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.