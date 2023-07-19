Минэкономразвития увеличит число индикаторов риска внеплановых проверках

Как отметил замглавы ведомства Алексей Херсонцев, необходимо прийти к тому, что если у компании нет высокого риска, то ее не будут проверять и планово, и внепланово

МОСКВА, 19 июля./ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует увеличить число индикаторов риска при проведении внеплановых проверок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Не до конца внедрен риск-ориентированный подход во внеплановых проверках. В соответствии с указанием президента будем увеличивать число индикаторов риска нарушения обязательных требований. Если в 2022 году их было 187, то на начало июля Минэкономразвития согласовало более 130 новых индикаторов риска", - заявил заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев через пресс-службу Минэкономразвития.

Он пояснил, что в планах необходимо прийти к тому, что если у компании нет высокого риска, то ее не будут проверять и планово, и внепланово.

"Будем донастраивать инструменты контроля для тех, кто находится в серой зоне. Здесь нам, в том числе, должны помочь индикаторы риска - их средняя эффективность в 2023 году превышает 70%", - отметил Херсонцев, приведя в качестве примера новых индикаторов, которые появятся в ближайшее время, использование системы маркировки и ее связка с ведомственными системами.

Замминистра напомнил, что в отношении бюджетных школ и детских садов вместо плановых проверок уже проводятся обязательные профилактические визиты. По их итогам при наличии нарушений выдаются предписания, но штраф не налагается.

"Видим, что решение неплохо себя зарекомендовало. Будем его масштабировать. Сейчас в проработке бюджетные больницы", - заключил замминистра.