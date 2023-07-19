Госдума приняла закон об увеличении срока инвестиций для резидентов ОЭЗ в Калининграде

По словам первого зампреда думского комитета по экономической политике Надежды Школкиной, в документе речь идет о резидентах, которые начали свою работу в условиях санкций и не успели вложить за три года 150 млн рублей инвестиций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий увеличение срока инвестирования для ряда резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области с трех до шести лет. Документ инициирован правительством РФ.

Закон увеличивает сроки уведомления заявителя о включении в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области с одного до трех рабочих дней, а также увеличения сроков осуществления капитальных вложений для резидентов, включенных в реестр с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, с трех до шести лет. При этом такая норма носит заявительный характер.

В настоящее время участники ОЭЗ должны в течение трех лет вложить в реализуемый проект не менее 150 млн рублей, за исключением некоторых сфер (сельское хозяйство, рыболовство, IT, научные разработки), где предусмотренный объем вложений составляет от 1 млн до 50 млн рублей.

Ко второму чтению была принята поправка, согласно которой требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами, не распространяются на передачу в аренду объектов (части таких объектов) образования, науки, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, созданных в результате реализации инвестиционных проектов.

Как подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), в условиях введенных санкционных ограничений возникли существенные трудности при перемещении товаров, в том числе российских, в Калининградскую область через территорию Евросоюза.

"Это напрямую отразилось и на деятельности резидентов особой экономической зоны, которые также столкнулись с такими проблемами, как разрыв партнерских отношений, изменение логистики и как следствие рост цен на транспортные услуги, перебои в поставках сырья и комплектующих. Поэтому во избежание негативных последствий и для сохранения инвестиционной привлекательности области было принято решение о продлении сроков инвестирования для резидентов особо экономической зоны Калининградской области ещё на три года, то есть с трех до шести лет, что позволит им благополучно выполнить свои обязательства по инвестициям и сохранит предприятие, а значит, рабочие места", - сказала Школкина.

По ее словам, в законе речь идет не о всех резидентах, число которых в настоящее время составляет 277, а только о тех, которые начали свою работу в условиях санкций (2020-2021 годы) и не успели вложить за три года 150 млн рублей инвестиций. "Общее число таких резидентов - 82, из которых 62 выполнили взятые на себя обязательства, а 22 резидента готовы воспользоваться возможностью принимаемого закона. Несмотря на такую скромную цифру количества желающих воспользоваться этой нормой, они планируют создать около 6 тыс. рабочих мест", - добавила депутат.