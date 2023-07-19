Темпы экономического роста провинции Хайнань в январе - июне составили 8,6%

Динамика промышленных отраслей и сферы услуг достигла 11% и 9,6% соответственно

ХАЙКОУ /Китай/, 19 июля. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) китайского Хайнаня в январе - июне составил 345,87 млрд юаней ($48,38 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 8,6%. Об этом сообщил глава статистического управления провинции Ян Лэй.

"В первую половину года темпы роста ВРП Хайнаня составили 8,6%, ускорившись по сравнению с динамикой первого квартала на 1,8 процентного пункта (п. п.)", - рассказал он на пресс-конференции. Руководитель ведомства отметил, что показатель провинции оказался на 3,1 п. п. выше, чем прирост ВВП Китая за январь - июнь.

По словам Ян Лэя, в первом квартале экономика Хайнаня продемонстрировала "хороший старт", а во втором - "сохранила мощную тенденцию к быстрому росту". В итоге, как он добавил, в течение полугода провинция успешно развивалась как по критерию количества, так и с учетом качественной составляющей.

Согласно опубликованным данным, темпы роста сельского хозяйства Хайнаня за шесть месяцев составили 3,8%. Динамика промышленных отраслей и сферы услуг достигла 11% и 9,6% соответственно.

Из распространенной статистики следует, что в января - июне наблюдалось успешное развитие и потребительского сектора провинции: розничные продажи увеличились на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Доходы ресторанного бизнеса повысились на 26,4%, до 16,16 млрд юаней ($2,26 млрд). Продажи ювелирных украшений выросли на 54,4%, телекоммуникационных средств - на 49,3%, товаров широкого потребления - на 28,6%, автомобилей на альтернативных источниках энергии на 23,7%.

"Таким образом, на ключевом этапе, когда наша провинция переходит к особой модели таможенного контроля, <...> наблюдается постоянное усиление положительных факторов в экономике Хайнаня. Как на руководящем, так и на всех остальных уровнях все больше крепнет уверенность в [успешном] формировании Хайнаньского порта свободной торговли", - подытожил глава управления.