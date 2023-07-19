Дума приняла закон, запрещающий менять управляющую компанию чаще одного раза в год

В пояснительной записке назвали главной проблемой в сфере управления МКД недобросовестную конкуренцию среди управляющих компаний

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который запрещает менять управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом (МКД), чаще одного раза в год.

Документ был внесен на рассмотрение палаты в сентябре 2022 года группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым. В первом чтении проект был принят 2 марта, во втором - 18 июля.

В пояснительной записке отмечается, что главная проблема в сфере управления МКД - недобросовестная конкуренция среди управляющих компаний. Положения Жилищного кодекса РФ позволяют в любой момент на основании волеизъявления собственников сменить управляющую компанию, часто в этих целях протоколы общего собрания фальсифицируются, и жильцы узнают о смене компании де-факто, указывается в документе.

Закон вносит изменения в часть 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ. Согласно поправками собственники в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления МКД не ранее чем через год с даты заключения договора.

В законе уточняется, что такой ограничительный период не будет действовать для случаев, когда управляющая организация не выполняет условия договора управления МКД, а также при изменении способа управления домом. По действующему законодательству собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления: непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в котором составляет не более тридцати, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом, а также управление управляющей организацией.

Как отметил член комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов, принятый закон предусматривает, что компанию выбрали минимум на год, "целый год она может заниматься обслуживанием и содержанием многоквартирного дома, планируя свою деятельность наперед и четко понимая, что завтра ее инвестиции не пропадут вместе с домом". "Более того, жильцы не лишаются своих прав по смене УК в течение первого года. Если управляющая компания не исполняет взятые на себя обязательства или если жильцы хотят организовать ТСЖ, они могут это сделать. Как итог принятого закона - недобросовестные УК в домах надолго не останутся, а добросовестные не будут смещены нечестными конкурентами", - подчеркнул депутат.