Госдума приняла во II чтении законопроект о порядке установления разовых налогов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разработанный для создания упрощенного порядка установления разовых налогов, в частности, налога на сверхприбыль. Документ был инициирован правительством РФ и вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Законопроектом предусматривает возможность установления федеральными законами налогов разового характера. При установлении таких налогов может предусматриваться особый порядок определения элементов налогообложения - так, при определении размера совокупной налоговой обязанности не учитываются суммы налога на профессиональный доход, сбора за пользование объектами животного мира и сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, налога на сверхприбыль в размере соответствующего налога (сбора), уплаченного налогоплательщиком не в качестве единого налогового платежа.

Документ предусматривает право российских организаций, иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в России через постоянные представительства, и иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами РФ, перечислять в федеральный бюджет обеспечительный платеж в счет предстоящей уплаты налога на сверхприбыль в период с 1 октября 2023 года по 30 ноября 2023 года включительно. Размер обеспечительного платежа определяется этими налогоплательщиками самостоятельно.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 1 месяца со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. Положения нормы Налогового кодекса РФ, устанавливающей перечень расходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в части уплаты налога на сверхприбыль применяются с 1 января 2024 года.