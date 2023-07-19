В Свердловской области увеличится объем дорожных ремонтов на 15% к концу 2023 года

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков сообщил, что уже выполнили 40% всех запланированных работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области до конца 2023 года планируют отремонтировать 207 км региональных дорог, сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. По итогам 2022 года в области отремонтировали порядка 180 км дорог этой категории, таким образом, показатель увеличится на 15%.

"Если говорить про региональные дороги, то в этом году объем ремонтов и капремонтов у нас составляет практически 207 км <…>, и объем финансирования по этим мероприятиям - 7,8 млрд рублей. Около 30 с лишним км - это те работы, которые будут выполнены еще в Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломерациях на муниципальных дорогах", - сказал министр, отметив, что сейчас выполнено 40% всех запланированных работ. Их основная часть ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Он добавил, что область получила бюджетный кредит в сумме порядка 2 млрд рублей, что позволило приступить к работам на объектах, которые ранее были законтрактованы на 2024 год. Более 500 млн рублей направят в Екатеринбург и Нижний Тагил. По словам Старкова, до конца года будут завершены работы по реконструкции первого сегмента северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги - от Челябинского до Тюменского трактов. В департаменте информационной политики региона уточнили, что участок дороги длиной почти 10 км расширят до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта.

Как сообщил ТАСС заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, в 2023 году в городе запланирован ремонт на 43 участках автомобильных дорог общей площадью 517 тыс. кв. м. В год 300-летия Екатеринбурга досрочно будут закончены работы на участке проспекта Космонавтов и улице Щорса, ранее планировавшиеся на три года, отметил вице-мэр. Кроме того, власти города изыскивают возможность в 2023 году провести ремонт на улице Вильгельма де Геннина - крупнейшей магистрали Академического района.