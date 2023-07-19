"Газпром нефть" модернизировала инфраструктуру отгрузки на Московском НПЗ

По данным компании, рост экологических характеристик процесса отгрузки в три раза обеспечивает установленное устройство улавливания паров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" модернизировал инфраструктуру отгрузки топлива по железной дороге, сообщила компания.

"Московский НПЗ завершил строительство автоматизированного терминала отгрузки топлива в железнодорожный транспорт. Новый терминал способен наполнять более 100 вагонов-цистерн в сутки", - говорится в сообщении. Заключение о соответствии нового терминала требованиям технических регламентов выдал Ростехнадзор.

Рост экологических характеристик процесса отгрузки в три раза обеспечивает установленное устройство улавливания паров, пояснила компания. Строительство нового терминала стало частью программы развития инфраструктуры Московского НПЗ. Ранее завод ввел автоматизированный терминал отгрузки в автомобильный транспорт, способный наполнять более 250 автоцистерн в сутки.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, проводимая модернизация МНПЗ, которая будет полностью завершена к 2025 году, позволяет повысить надежность снабжения рынка столицы топливом.

"При строительстве новых современных установок мы применяем технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду и максимальное обеспечение промышленной безопасности. Все эти решения, примененные в новом комплексе, позволяют сделать отгрузку нефтепродуктов еще безопаснее и экологичнее", - отметил гендиректор МПНЗ Виталий Зубер.