В Киргизии усилили экспортный контроль за товарами военного и двойного назначения

Газета The Washington Post ранее сообщила о намерении США включить несколько киргизских компаний в черный список из-за поставок подсанкционных товаров в РФ

БИШКЕК, 19 июля. /ТАСС/. Власти Киргизии после визитов представителей западных государств усилили контроль за экспортными поставками военной продукции и товаров двойного назначения. Об этом говорится в опубликованном министерством экономики и коммерции республики сообщении, в котором комментируется материал газеты The Washington Post о намерении США включить несколько киргизских компаний в черный список из-за поставок подсанкционных товаров в РФ.

"После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте - апреле 2023 года, министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения, инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота", - говорится в сообщении.

В частности, по информации министерства, Государственной таможенной службой (ГТС) Киргизии "данные товары двойного назначения были включены в систему управления рисками", с помощью которой они "не будут завезены в Кыргызскую Республику без разрешительных документов". При этом ГТС и Государственная налоговая служба республики "осуществляют информационное взаимодействие в целях мониторинга указанных товаров посредством системы электронных счетов-фактур".

"Также на постоянной основе проводится разъяснительная работа с бизнес-сообществами Кыргызской Республики по предупреждению незаконного ввоза/вывоза товаров, подпадающих под экспортный контроль. Кроме того, министерство обратилось в представительство Европейского союза и посольство США в Кыргызской Республике с предложениями провести консультаций по совершенствованию экспортного контроля", - отмечается в сообщении.

Киргизской стороной было предложено Евросоюзу, чтобы "уполномоченные органы в странах ЕС при вывозе товаров двойного назначения осуществляли запрос на наличие сертификата конечного пользования". Это необходимо для того, считают в Минэкономики, чтобы киргизская сторона "посредством данного сертификата осуществляла мониторинг по хозяйствующим субъектам, импортирующие товары двойного назначения". Также в закон республики "Об экспортном контроле" были внесены изменения и в настоящее время "ведется разработка нормативно правовых актов в целях реализации данного закона".

В Минэкономики признали, что в 2022 году киргизская компания "Инвест импульс" пыталась провезти транзитом через Казахстан "без разрешительных документов" 14 БПЛА DJI Agras T30. "Вполне возможно, что данная компания, учитывая, что летательные аппараты имеют широкое применение в сельском хозяйстве, могла не знать, что данный товар подпадает под экспортный контроль", - подчеркивается в сообщении.