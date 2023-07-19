На Московском финансовом форуме обсудят экономику России в период мировой трансформации

Участники рассмотрят основные направления развития экономики России в условиях санкций и открывающиеся возможности на новых направлениях экспорта и внешнеэкономических связей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Участники VII Московского финансового форума (МФФ-2023), который пройдет 28 сентября, обсудят российскую финансово-экономическую систему в период мировой трансформации, сообщила пресс-служба форума в среду.

"Главная тема VII Московского финансового форума: "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации", - говорится в сообщении.

Участники форума рассмотрят основные направления развития экономики России в условиях санкций и открывающиеся возможности на новых направлениях экспорта и внешнеэкономических связей.

В ходе пленарного заседания и на панельных сессиях участники также затронут вопросы взаимоотношения Российской Федерации и ее регионов, изменения налоговой политики, перспективы импортозамещения и меры государственной поддержки бизнеса в условиях санкций.

VII Московский финансовый форум пройдет 28 сентября 2023 года в Центральном выставочном зале "Манеж". В работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, политики, общественные деятели, бизнесмены, топ-менеджеры крупнейших российских компаний и банков, а также эксперты в сфере финансов и экономики.

Организаторы форума - Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

О форуме

Московский финансовый форум - это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и выработки эффективных решений.

Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре.